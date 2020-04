Football – Coronavirus : la Guinée, premier pays africain à suspendre définitivement le championnat

La Ligue guinéenne de football professionnel (LGFP) a annoncé mercredi soir sa décision de suspendre définitivement les championnats des Ligues 1 et 2, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

“Nous ne savons pas quand est-ce que cette pandémie va partir. Avec l’approche de la saison des pluies et la présence de la pandémie, nous nous sommes dit très rapidement qu’il fallait arrêter le championnat. Nous arrêtons le championnat à ce niveau (…) La Fédération doit communiquer la liste des représentants des compétitions africaines pour la saison prochaine”, a indiqué le président de la LGFP, Mathurin Bangoura, cité par le site Foot 224.

Du coup, la Guinée, première nation touchée par le Covid-19 en Afrique de l’Ouest, devient le premier pays du continent à arrêter définitivement les compétitions.

Face à la propagation du Covid-19, la Confédération africaine de football (CAF) a adressé un courrier à toutes ses associations membres qui devront se décider de la suite à donner à leurs championnats, en fonction de l’évolution du coronavirus. L’instance dirigeante du football africain attend les réponses des différentes associations avant la date du 5 mai.

“Pour nos représentants dans les compétitions africaines, nous nous sommes dit les trois premiers des matchs aller c’est-à-dire, le Horoya, la SAG de Siguiri et le Wakriya. Nous donnons les noms des trois premiers à la Fédération guinéenne de football (FGF) et nous arrêtons le championnat à partir de maintenant (…) Nous arrêtons aussi le championnat de la Ligue 2 et cette fois-ci pour la saison 2020-2021, il n’y aura pas de montée et il n’y aura pas de descente. Donc on garde les clubs de Ligue 1 comme tels et les clubs de Ligue 2 comme tels”, a-t-il ajouté.

Avant d’enchaîner : “Pour satisfaire la demande de la CAF, nous allons communiquer à la fédération les propositions que nous avons déjà faites pour dire que nous arrêtons le championnat à partir de maintenant”.