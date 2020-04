Tunisie : Le PDL invite le gouvernement à retirer les projets de loi relatifs aux accords avec le Qatar et la Turquie

Le parti destourien libre (PDL) a appelé le gouvernement à retirer, de manière définitive, les propositions de loi relatives aux accords avec le Qatar et la Turquie, et ce, conformément à l’article 137 du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple.

Cet article dispose que les parties ayant présenté une initiative législative peuvent la retirer avant son examen devant la plénière de l’Assemblée.

Dans une correspondance adressée, mardi, au chef du gouvernement, le PDL estime que les accords précitées sont de nature à “porter atteinte à la souveraineté nationale et à l’indépendance de la décision nationale” et nuire à l’économie, “transformant le pays en une plateforme au service des agendas et des axes étrangers “.

Le parti demande un examen approfondi l’examen de toutes les conventions signées par les gouvernements antérieurs et n’ayant pas encore été discutées par le parlement ou en plénière.

“Aucune convention qui pourrait desservir l’interêt suprême de la patrie ne doit passer”, soutient le PDL.

Le bureau du parlement a décidé, mardi, de reporter la plénière prévue les mercredi 29 et jeudi 30 avril à une date ultérieure. “Le report intervient à la demande du gouvernement”, selon un communiqué du parlement.

La séance devait examiner entre autres deux propositions de loi relatives à des accords avec le Qatar et la Turquie.

La première concerne l’approbation de l’accord, entre le gouvernement tunisien et le gouvernement turc, sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements et la seconde porte sur l’approbation de l’accord sur l’ouverture d’un bureau du fonds Fonds qatari de développement (Qatar fund for development), à Tunis.