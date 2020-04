Tunisie : Il n’y aura pas de reprise de cours pour les 6ème et 9ème

Le syndicat de l’enseignement de l’enseignement de base a affirmé que le ministre de l’Education, Mohamed Hamdi, aurait dû donner une conférence le 29 avril 2020.

Cependant, suite à la diffusion des informations sur les réseaux sociaux, le représentant du syndicat a tenu à clarifier que tous les élèves inscrits dans les différentes classes ne reprendront pas les cours cette année.

Les autres élèves inscrits en 6ème et 9ème ne reprendront pas les cours, ils passeront directement les examens, les 2 et 3 juillet 2020, sur le contenu étudié durant les premiers et second trimestres.

Le plus important est les conditions sanitaires durant les deux jours d’examens. Il faut que les élèves portent des masques lavables, qui seront donnés aux élèves par le ministère de l’Education.

Il faudra aussi stériliser les centres d’examens où les élèves, 10 max par salle, seront accueillis.

vidéo :