Ben Arous-Covid19 : 5 nouvelles contaminations

Cinq nouvelles personnes contaminées par le covid19 ont été enregistrées au gouvernorat de Ben Arous, ce qui porte à 62 le nombre de cas confirmés dans la région, a annoncé, jeudi, la direction régionale de santé à Ben Arous.

Trois cas ont été détectés à Ezzahra et deux à Boumhal, a précisé à l’agence TAP Fethi Abdellatif, directeur de la santé préventive à Ben Arous, ajoutant que ces personnes ont été contaminées par leurs proches déjà porteurs du virus.

Selon la même source, six cas infectés sont encore admis aux unités hospitalières de la région, dix autres poursuivent leur période d’isolement dans un centre à Monastir et six sont rétablis et tous présentent un état de santé “stable”.