Cyclisme-Coronavirus : le Tour de l’Utah 2020 annulé

La seizième édition du Tour de l’Utah de cyclisme, prévue du 3 au 9 août aux Etats-Unis, a été annulée, ont annoncé samedi les organisateurs en raison de la pandémie de coronavirus.

Cette décision logique a été prise suite au nombre de décès liés à la pandémie de coronavirus qui explose actuellement aux Etats-Unis.

Alors que l’Union cycliste internationale (UCI) a déjà fait savoir qu’aucune course ne se tiendra jusqu’au 1er juin au moins, Steve Miller, le président de la course étasunienne, a indiqué que le plus important est de ”se concentrer sur la santé et la sécurité de tous ses participants pour justifier la décision.

Pour rappel, le Belge Ben Hermans avait remporté la course de l’Utah l’an passé.