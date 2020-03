Tunisie : Des partis appellent à l’application des consignes de confinement total

Présents à la réunion qui a eu lieu vendredi au palais de la Kasbah, entre le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh et les présidents et représentants de partis politiques, Noureddine Bhiri (Ennahdha) et Zied Lakdhar (PPDU) ont appelé à la nécessité de faire appliquer les consignes de confinement total par la force de la loi.

Une tolérance zéro doit être dûment appliquée envers ceux qui ne respectent pas la loi, ont demandé les deux responsables politiques.

Dans des déclarations samedi à l’agence TAP, les deux dirigeants politiques ont insisté sur la nécessité de lutter contre la spéculation et d’appliquer la loi dans le cadre de la guerre que mène le pays contre le Coronavirus.

D’après eux, tous les participants à cette réunion ont appelé à la nécessité de faire appliquer la mesure de confinement, recommandant de doter les policiers, le personnel de santé et d’hygiène et les préposés aux cimetières en équipements et matériel assurant leur protection et leur permettant de s’acquitter au mieux de leur mission.

Le dirigeant du mouvement Ennahdha Noureddine Bhiri a souligné la nécessité d’expliquer les mesures prises par l’exécutif aux Tunisiens et aux industriels pour faciliter leur mise en œuvre.

Quant à Zied Lakdhar (Parti des patriotiques démocrates unifié), il a demandé à l’Etat d’intervenir pour mobiliser un budget suffisant consacré à la lutte contre la propagation du Covid-19. Il va falloir aussi, selon lui, suspendre le remboursement de la dette extérieure pour sauver l’économie nationale.

Dans un communiqué publié vendredi par le Parti des travailleurs à l’issue de la participation de son secrétaire général Hamma Hammami à la réunion avec le chef du gouvernement, le parti dit craindre l’augmentation du nombre des contaminations par le virus durant la prochaine étape si des mesures préventives ne sont pas prises en urgence.

Le parti appelle à la mise en place d’un confinement généralisé, à procéder à des tests systématiques dès l’apparition des premiers symptômes et à faire preuve de transparence totale en permettant aux Tunisiens d’être au courant des données réelles sur la pandémie.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement publié ce samedi, le chef du gouvernement a écouté les propositions des partis sur la stratégie gouvernementale visant à circonscrire la propagation du Covid-19 et l’examen de l’évolution de la situation sanitaire dans le pays.

La réunion, souligne la même source, a permis de se concerter sur les différentes mesures sociales et économiques que le gouvernement va proposer pour atténuer les conséquences de la crise sur l’ensemble des Tunisiens et sur les catégories les plus vulnérables. La rencontre a porté aussi sur les dispositifs d’accompagnement des entreprises pour la préservation des emplois et la garantie de la pérennité et du rôle de ces entreprises dans l’économie nationale.

Les partis invités qui ont participé à cette réunion sont : le mouvement Ennahdha, le Courant démocrate (Attayar), le mouvement Echaab, Tahya Tounes, Qalb Tounes, bloc de la Coalition Al-Karama, le Parti destourien libre, Machrou Tounes, Al-Badil, Nidaa Tounes, Ettakatol, Afek Tounes, l’Union populaire républicaine, Al-Joumhouri, le PPDU, le Parti des travailleurs et Al-Massar.