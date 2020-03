Covid-19 : Le ministre des AE accorde une interview à la TAP et à la télévision nationale

Le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, a déclaré “il n’est pas possible pour la Tunisie ni pour aucun autre pays, quels que soient ses moyens, de faire face au Coronavirus seul”.

Lors d’une interview accordée, jeudi, conjointement à l’agence TAP et à la Télévision nationale, le ministre a indiqué que l’Etat est en train de mobiliser le soutien des pays amis et des organisations régionales et internationales à la suite des conséquences importantes et coûteuses du Covid-19 sur les plans médical, économique et social.

“Le ministère ainsi que toutes ses missions à l’étranger sont mobilisés au service de la communauté tunisienne à l’étranger”, a-t-il souligné, affirmant qu’aucune mission n’a, à ce jour, fermé son siège malgré la dangerosité de la situation dans nombre de pays.

Selon Erray, des contacts de haut niveau sont établis avec les Etats frères et amis ainsi qu’avec les organisations onusiennes et régionales.

Le ministre a, dans ce contexte, exprimé sa reconnaissance à la Chine qui a fourni à la Tunisie tous les équipements demandés.

Il a, par ailleurs, indiqué que la Tunisie dispose d’une vision claire, soulignant la nécessité de conjuguer tous les efforts afin de garantir le respect des mesures sanitaires et administratives en vue de combattre cette pandémie.

Erray a ajouté qu’à l’instar de la Chine, certains pays ont fait un progrès considérable dans la lutte contre le Coronavirus.

Par ailleurs, Erray a évoqué la possibilité de fermer l’espace aérien tunisien et de l’ouvrir en cas de besoin.

Sur un autre plan, le ministre a rappelé les mesures exceptionnelles adoptées par le département des Affaires étrangères et toutes les missions diplomatiques et consulaires tunisiennes et ce, depuis les premiers jours de la propagation du Covid-19.

Il s’agit, selon lui, de la création de cellules de suivi dans des pays touchés par le virus pour apporter le soutien nécessaire aux Tunisiens qui y résident.

Erray a, également, déploré le décès de deux Tunisiens en Italie ayant succombé à l’infection, soulignant que le reste des cas de contamination par le virus sont sous contrôle et ajoutant que des cas de guérison ont été enregistrés.