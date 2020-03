Fermeture de l’ensemble des établissements scolaires français et à programme français homologués en Tunisie

L’ambassade de France à décidé de fermer à compter de ce soir et jusqu’à nouvel ordre, l’ensemble des établissements scolaires français et à programme français homologués en Tunisie.

Dans une déclaration dont une copie est parvenue à la TAP, l’ambassadeur de France en Tunisie Olivier Poivre d’Arvor assure que “de manière à préserver les parcours scolaires des élèves, ces établissements et leurs équipes organiseront la continuité pédagogique à distance”.

” La France, solidaire des mesures décidées par le gouvernement tunisien, contribue à la prévention et à la lutte contre l’épidémie de Coronavirus/Covid-19 “.

L’ambassadeur annonce aussi, dans sa déclaration, la suspension de toutes les activités culturelles dans les Instituts français de Tunis, Sousse et Sfax.

Il informe toutefois, les usagers que les services de l’Ambassade et du Consulat général demeurent ouverts et assureront, avec des mesures adaptées, la continuité du service public.

L’ambassadeur appelle Français et les voyageurs venant de France à faire preuve de sang-froid, d’esprit de discipline individuelle et collective et à se conformer strictement dès leur arrivée en Tunisie aux consignes d’auto-isolement de 14 jours édictées par les autorités locales, pour la protection de tous et particulièrement des plus vulnérables.

” Dans ce contexte de crise sanitaire mondiale à laquelle nous ne saurons faire face qu’ensemble, la France se tient plus que jamais aux côtés de la Tunisie. J’exprime ma solidarité personnelle à toutes celles et à tous ceux qui subissent les conséquences de cette épidémie, je pense notamment aux personnels de santé. Je salue enfin tout particulièrement le travail des autorités et administrations tunisiennes, entièrement mobilisées “, peut-on lire de même source.

Dans la journée, l’ambassadeur français s’est entretenu avec le chef du gouvernement Elyès Fakhfakh.

A noter que la déclaration de l’ambassadeur intervient suite à l’annonce aujourd’hui par le président français Emanuel Macron, dans une adresse aux Français, de la fermeture des établissements scolaires et universités à partir de lundi prochain jusqu’à nouvel ordre.