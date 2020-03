Ayachi Hammami s’entretient avec la cheffe du bureau de Tunis du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme

Le ministre chargé des droits de l’Homme et de la relation avec les instances constitutionnelles et la société civile, Ayachi Hammami, s’est entretenu, jeudi, avec Elodie Cantier-Aristide, cheffe du bureau de Tunis du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme.

Selon un communiqué de presse, les deux parties ont passé en revue l’évolution de la coopération et les moyens de la développer ainsi que les priorités pour l’avenir visant la promotion des droits de l’Homme, particulièrement les droits économiques, sociaux et culturels.

Hammami a mis l’accent sur l’impact des droits économiques, sociaux et culturels sur les reste des droits politiques et civils, compte tenu de l’universalité des droits humains et de leur corrélation.

L’entretien a, aussi, permis d’échanger les points de vue sur les différents dossiers d’intérêt commun qui demandent davantage de coordination et de coopération entre les deux parties, l’accent ayant été mis sur l’importance d’acheminer les prestations sanitaires et de garantir leur réception par les différentes catégories et les régions éloignées après la propagation du Coronavirus.