Coupe de Tunisie -16èmes de finale : Résultats

voici les résultats des matches disputés samedi pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe de Tunisie .

Vendredi :

US Borj Amri – Kalaa Sport 0-1 (Aprés prolongations)

Samedi

US Tataouine – AS Ariana 4-2

CS Chebba-US Ben Guerdane 5-4 (Tirs au but ) , (0-0)

JS Kairouan – Club Africain 0-3

Maâli Sejnane – Wydad Sportif El Hamma 6-7 (Tirs au but) ) , (1-1)

FC Menzel Temime – SC Ben Arous 1-2

Dimanche 1er mars :

A 12h00 : AS Djerba – CS Hammam-Lif

A 14h00 : AS Rejiche – Club Sportif Sfaxien

A 14h00 : Union Boussalem – EGS Gafsa

A 14h00 : AS Aguereb – AS Marsa

A 14h00 : ES Métlaoui – AS Oued Ellil

A 14h00 : Grombalia Sport – CA Bizertin (huis-clos)

A 14h00 : Zitouna Chammakh – US Monastirienne

A 14h00 : Stade Tunisien – AS Soliman

Mercredi 11 mars :

A 14h00 : AS Sebikha – Espérance de Tunis

A 14h00 : CS Korba – Etoile du Sahel