Hand – CAN-2020 : six pays dont la Tunisie passent à la seconde phase

Six places qualificatives au second tour sur huit ont déjà été distribuées à l’issue de la 2e journée de la Coupe d’Afrique des nations de Handball CAN2020 messieurs disputée vendredi.

Le sept tunisien, tenant du titre (Groupe C), a fait l’essentiel en s’assurant une place au second tour après avoir écrasé, vendredi, la Côte d’Ivoire 48 à 24. Le deuxième ticket qualificatif de la poule reviendra au Cameroun ou au Cap-Vert, tombeur des Camerounais (22-19).

L’Algérie et le Maroc se sont mis à l’abri dans le groupe D en battant respectivement le Congo (31-25) et la Zambie (39-12). Les deux sélections qui se partagent la tête de la poule avec deux victoires en autant de rencontres, s’affrontent dimanche avec comme enjeu la première place.

Les autres prétendants au titre à la CAN 2020 de handball en Tunisie n’ont pas traîné pour avancer vers le tour principal, avec à la clé des oppositions plus corsées.

Dans le groupe A, l’Egypte et la RDC ont mis un terme au suspense, la première en écartant sans ménagement le Kenya (44-19), la seconde en dominant la Guinée (28-25).

Enfin, si l’Angola a difficilement assuré sa qualification aux dépens de la Libye (20-19), cette dernière garde un mince espoir de poursuivre l’aventure, même si la situation dans le groupe B est plus favorable au Gabon après son succès face au Nigeria (26-24).

A l’issue du tour préliminaire, les deux premiers de chaque groupe (A, B, C, D) se qualifieront à la deuxième phase du tournoi qui sera composée de deux poules. Les qualifiés des groupes A et B formeront la poule MI et ceux des groupes C et D constitueront la poule MII.

Les résultats des équipes issues du même groupe au tour préliminaire seront pris en compte.