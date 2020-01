Tunisie : La nomination de magistrats dans le gouvernement Jemli touche à l’indépendance de la justice

Le mouvement “Tunisie en Avant”, estime que la nomination de magistrats dans le cabinet gouvernemental proposé par le chef du gouvernement désigné Habib Jemli touche à l’indépendance de la justice, laquelle, devrait être à l’abri de toute instrumentalisation politique.

Dans une déclaration rendue publique mardi, le mouvement a indiqué que le gouvernement qui sera soumis au vote de confiance de l’Assemblée des Représentants du Peuple, est pour l’essentiel un gouvernement du mouvement Ennahdha, sans compter qu’il pose plusieurs problématiques pour la majorité de ses membres.

Les observateurs conviennent que les ministères régaliens sont soumis à la politique du mouvement Ennahdha en relation avec les dossiers sécuritaires, notamment les assassinats politiques et l’appareil secret, ajoute le texte de la déclaration.

La personnalité désignée à la tête du département de la défense pose plusieurs interrogations en ce qui concerne ses agissements vis-à-vis de la Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme sous le régime déchu. La ligue avait exprimé son refus catégorique de la nomination du magistrat Imed Derouiche au portefeuille de la défense, considérant cette désignation comme étant “on ne peut plus provocatrice”.

” Ce qui complique encore plus la situation, déplore le mouvement, réside dans le fait que le processus de concertation occulte les différends non déclarés entre le mouvement Ennahdha et Habib Jemli d’un côté, et entre la même formation politique et le président de la République, de l’autre”.

Le mouvement Tunisie En Avant a mis en garde contre la situation actuelle du pays “qui est propice à des tensions face aux indicateurs de faillite, d’érosion du pouvoir d’achat et des contestations sociales dans plusieurs régions du pays, sans compter les affrontements militaires en Libye avec ses éventuelles répercussions sur la sécurité intérieure et le silence de la présidence de la République à cet effet”.

Le mouvement a appelé dans ce sens toutes les forces progressistes, démocratiques, sociales et citoyennes à dépasser leurs différends et à serrer les rangs pour agir immédiatement avec les formes adéquates pour faire face à la crise du pays et aux menaces auxquelles il est confronté, avant qu’il ne soit trop tard.