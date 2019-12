Les supporters du CA Bizertin bloquent l’entrée du pont mobile de Bizerte

De nombreux supporters du CA Bizertin ont fait mercredi matin une marche de protestation au départ de l’horloge de la place de l’horloge (Avenue habib Bourguiba), pour se rendre ensuite devant le siège du gouvernorat et la mairie de Bizerte, pour exprimer leur mécontentement de la lenteur des travaux de gazonnement du stade 15 octobre de Bizerte, un retard selon eux qui a des conséquenses desastreuses sur la situation financière du club et les résultats de l’équipe.

Les supporters ont appelé à travers des slogans, les autorités concernées à intervenir rapidement pour mettre fin à cette situation et faire assumer l’entière responsabilité aux parties coupables de ce retard.

Ils se sont ensuite regroupés à l’entrée du pont mobile de la ville et ont bloqué la circulation pendant plus d’une heure.

Les autorités régionales rappelle-t-on, ont envoyé mardi le dossier des travaux de gazonnement des stades 15 octobre à Bizerte et Aziz Jaballah de menzel Bourguiba, ainsi que le stade annexe devant la justice, pour ouvrir une enquête judiciaire sur les deux projets afin de déterminer les responsabilités dans le très mauvais état du gazon conformément aux dispositions et lois en vigueur.

le gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider a indiqué que suite au reportage de l’émission dimanche sport concernant le gazonnement de la pelouse du stade principale, du terrain annexe du 15 octobre et celle du stade d’Aziz Jaballah et “les abus dans la réalisation de la transaction, en particulier le désengagement de nombreuses parties supervisant l’achèvement des travaux de leurs responsabilités (Administration, bureaux de suivi et entreprises), et les dommages causés aux deux clubs, que ce soit au niveau matériel ou au niveau de la stabilité des résultats et les dommages causés aux supporters du CA Bizertin et du SAM Bourguiba privés de ne pas pouvoir suivre les matchs de leurs équipes, et dans le cadre de la transparence et de la nécessité pour chaque partie d’assumer ses responsabilités quel que soit son emplacement, il a envoyé une correspondance au procureur de la république sur ce sujet”.