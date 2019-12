Tunisie : Le président de l’ARP reçoit le président du Parlement arabe

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi a reçu, mardi au Bardo, le président du Parlement arabe Mechaal Ben Fahm Al-Selmi et la délégation l’accompagnant.

Selon un communiqué de l’ARP, le président du Parlement arabe a “réaffirmé son soutien total à la Tunisie et à ses institutions”, soulignant l’importance des relations établies entre la Tunisie, le Parlement arabe et les pays arabes.

Il a également salué “l’unité des Tunisiens, leur façon de gérer leurs différends et leur capacité de dialogue et d’accepter l’autre”

L’entretien a porté sur les questions prioritaires pour le Parlement arabe dont en premier lieu la cause palestinienne. La délégation du Parlement arabe a, à cette occasion, passé en revue les plans d’action communs avec les parlements régionaux et les organisations internationales, saluant les efforts déployés par la Tunisie pour trouver une solution à la cause palestinienne.

L’entretien a été également l’occasion d’évoquer la question de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme et le rôle positif que joue la Tunisie dans ce domaine. L’accent a été mis sur la nécessité d’intensifier les efforts arabes pour instaurer la paix et venir à bout du terrorisme.

Sur un autre plan, la rencontre a porté sur la coopération et la complémentarité économique et commerciale ainsi que sur les lois sur lesquelles travaille le Parlement arabe et qui sont de nature à réaliser la sécurité alimentaire, agricole et énergétique et à renforcer les échanges commerciaux et les investissements.

Le président de l’ARP a fait part du soutien de la Tunisie au Parlement arabe, mettant en exergue sa contribution au renforcement de la stabilité arabe aux plans sécuritaire, économique et de lutte contre le terrorisme.

La rencontre s’est déroulée en présence du premier vice-président du parlement, l’assesseur du président chargé des relations extérieures, la présidente de la Commission des droits, des libertés et des relations extérieures, le président de la Commission Sécurité et Défense et les présidents des groupes parlementaires.