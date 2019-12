Les parlementaires du monde entier saluent l’initiative de l’Année de la tolérance des EAU

Le prince héritier d’Abu Dhabi, Mohamed Bin Zayed, a déclaré que les parlements jouent un rôle primordial dans la construction de ponts de coexistence et de compréhension entre les communautés

ABU DHABI, Émirats Arabes Unis, 23 décembre 2019, (AETOSWire) : Son Altesse le Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyane, Prince héritier d’Abu Dhabi et Commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats Arabes Unis, a reçu une délégation de Présidents et de membres des parlements régionaux et internationaux et de membres du Conseil mondial pour la tolérance et la paix.

Son Altesse le Sheikh Mohamed bin Zayed a accueilli la délégation et leur a souhaité un séjour passionnant aux Emirats Arabes Unis tout en exprimant son bonheur à l’égard de la participation internationale positive aux évènements de l’Année de la tolérance, au niveau officiel et populaire. Il convient de noter que la délégation a visité les Émirats Arabes Unis pour participer à la célébration du Conseil National Fédéral (CNF) pour marquer la fin de l’année de la tolérance.

Son Altesse le Prince héritier d’Abu Dhabi a souligné que les événements, programmes et initiatives de l’année ont favorisé la prise de conscience des valeurs de tolérance, notant que le Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune est une initiative clé de l’Année de la tolérance ainsi qu’une référence principale pour les travaux futurs visant à promouvoir la coexistence entre les peuples du monde.

Sheikh Mohamed a ajouté que la tolérance est une valeur authentique profondément enracinée dans l’histoire du pays, affirmant le soutien indéfectible des Émirats Arabes Unis à diffuser le message de tolérance dans le monde entier.

Son Altesse le Sheikh Mohamed a mentionné que les parlements jouent un rôle primordial dans la construction de ponts de coexistence et de compréhension entre les communautés, puisqu’ils expriment les attentes de leur peuple pour le développement, la paix et la stabilité.

Les Présidents et les membres des parlements régionaux et internationaux se sont réjoui de leur visite aux Émirats Arabes Unis et de leur rencontre avec S.A. Sheikh Mohamed, saluant les efforts du pays pour promouvoir la tolérance et la modération dans le monde et soutenir le développement régional et international sans discrimination.

La délégation a également salué l’expérience principale de développement des Émirats Arabes Unis, ses plans d’autonomisation des jeunes et des femmes ainsi que sa volonté de se préparer pour les 50 prochaines années.

Saqr Ghobash, Président du CNF, et Ahmed bin Mohammed Al Jarwan, Président du Conseil mondial pour la tolérance et la paix, ont assisté à la réunion.