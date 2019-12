Mondial des clubs 2019 : L’Espérance bute sur un adversaire plus fort tactiquement échoue une fois encore à passer le cap des quarts

L’Espérance sportive de Tunis a échoué pour la 3e fois consécutive à atteindre les demi-finales de la coupe du monde des clubs, en s’inclinant devant le club saoudien d’Al Hilal (0-1) en quart de finale de la compétition disputé samedi au stade Jassim Ben Hamad à Doha.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Bafétimbi Gomis à la 72e. Les sang et or, trop prudents, ont fait une modeste entame du match face à un adversaire très bien déployé défensivement. Bien en place, les saoudiens maitrisaient parfaitement le jeu et remontaient sans difficulté le ballon en multipliant et diversifiant les maneuvres offensives.

Plus fort tactiquement, Al Hilal exerçait une nette domination et crée d’innombrables occasions, manquant de peu, à chaque fois, d’ourvrir la marque.

Les espérantistes ne parvenant pas à développer leur jeu habituel, perdaient trop de ballons au profit de l’adversaire et semblaient dispersés sur une majeure partie de la première mi-temps.

Les seules occasions à retenir pour la formation tunisienne restaient très timides.

Pourtant, Badri a failli ouvrir la marque à la 7e mais son tir passait largement au dessus de la transversale. Au départ de l’action Ouattara profitait d’un ballon mal contrôlé par le gardien saoudien dans sa propre surface de réparation.

De leur côté, des occasions franches se sont offertes aux saoudiens, à l’image de l’occasion ratée à la 22e par Eduardo sur un contre rapidement mené par les saoudiens, mais Ben Cherifia s’était bien interposé.

Peu de temps après, une nouvelle occasion dangereuse pour les saoudiens mais un pied espérantiste repoussa le ballon qui prenait le chemin du but.

A la 45e, Ben Cherifia s’illustre à nouveau en réalisant une belle parade face à Omar.

Entre temps, l’arbitre avait sifflé un pénalty en faveur des saoudiens avant de revenir sur sa décision pour hors jeu.

Sur l’ensemble de cette première période, Al Hilal semblait largement dominateur et l’Espérance impuissante face à un adversaire tactiquement plus fort.

A la reprise, Al hilal exerçait un pressing très haut sur l’Espérance pour amener ses joueurs à la faute et parvenait à déstabiliser les sang et or dont les ballons sortaient avec une grande difficulté.

Toujours en confiance, les saoudiens malmènaient la défense espérantiste qui peinait à se réorganiser et à rallier les milieux de terrain.

Contraints à jouer les contres, les coéquipiers de Coulibaly essayaient tant bien que mal de se hisser vers l’avant et à l’instar de la première mi-temps, la seconde n’aura enregistré qu’une seule vraie occasion pour les espérantistes lorsque Hamdou El Houni remet un bon ballon en profondeur pour Anice Badri à la 57e, intercepté par le défenseur d’Al Hilal Chahranni qui a failli tromper son gardien.

L’entrée en jeu de Bafétimbi Gomis à la 64e à la place de Gustavo constituait le tournant du match. L’ex-international français parvenait quelques minutes après (72e) à concrétiser la domination de son équipe en inscrivant un but d’un tir puissant après avoir réalisé un geste technique de grande classe pour éliminer Yaacoubi qui tentait de s’interposer.

Côté espérantiste, les changements opérés par le coach Mouine Chaabani; Fadaa à la place de Ben Guith (76e) et Khénissi pour remplacer Bonsu (79e), n’auront rien apporté. Et même l’exclusion de Kanno chez les saoudiens pour somme de deux avertissements ne profitait pas aux sang et or.

Au final, Al Hilal dont c’est la première participation au mondial des clubs, mérite amplement et logiquement sa victoire au vu de la physionomie du match et se qualifie pour les demi-finales du mondial des clubs. Il rencontrera les brésiliens de Flamengo lors du prochain tour.

De son côté, la formation tunisienne jouera le match de classement pour la 5e place mardi 17 décembre contre le perdant de l’autre quart de finale qui se joue en soirée entre les les mexicains du Fc Monterrey et les qataris d’Al Sadd.