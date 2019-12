Ligue 1 (11e journée) L’Etoile du Sahel s’impose aisément devant le CS Hammam-lif (4-0)

L’Etoile du Sahel a infligé une sevère défaite au CS hammam-Lif (4-0), mercredi après-midi au stade de Hammam-Sousse, pour le compte de la 11e journée du Championnat de Tunisie de la ligue 1 du football professionnel.

La formation sahélienne a ouvert le bal dès la 11e par le vénézuelien Darwin Gonzalez, Yassine Chikhaoui à doublé la marque à la 27′ avant que Firas Belarbi n’inscrive le 3e but à la 65′ et que le même Gonzales n’enfonce le clou à la 71′.

Les protégés de l’entraineur espagnol Juan Carlos Garrido, qui leur manque encore trois matches, se hissent à la 6e place avec 17 points devant l’Espérance (16 points et 5 matches en moins) tandis que la “Hamhamma” reste enlisée à l’avant dernière place qu’elle partage provisoirement avec l’ES Metlaoui qui lui manque un match.

Le dernier match de la 11e journée entre l’Esperance ST et le leader l’US Monastir sera désigné ultérieurement en raison de la participation des sang et or à la coupe du monde des clubs organisé à Doha du 11 au 21 décembre.

Résultats

Mercredi 11 décembre

A Hammam Sousse

Etoile du Sahel 4 Darwin Gonzalez (11′, 72′), Yassine Chikhaoui (27′), Firas Belarbi (’65’)

CS Hammam-Lif 0

déja joués

Samedi

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane 0

Club Africain 0

A Zarzouna:

CA Bizertin 1 Wissem Bousnina (87′)

ES Metlaoui 1 Borhene Hakimi

Dimanche

A Sfax:

CS Sfaxien 1 Kingsley Eduwo (41′)

Stade Tunisien 2 Houssem Dagdoug (25′ csc), Guy Mbenza (61′)

A Soliman:

AS Soliman 4 Bassem Triki (14), Haythem Dhana (40 csc), Med Ali Ben Hamouda (73), Chakib Derouiche (79 csc)

CS Chebba 2 Chakib Derouiche (47), Serge Seko (49)

A Tataouine:

US Tataouine 1 Karim Makni (8)

JS Kairouan 0

Classement PTS J G N P Bp BC DIF

1. US Monastir 24 10 7 3 0 17 5 +12

2. CS Sfaxien 21 10 7 0 3 14 10 +4

3. Club Africain 19 10 8 1 1 16 1 +15

4. Stade Tunisien 18 11 5 3 3 11 9 +2

-. US Ben Guerdane 18 11 5 3 3 13 12 +1

6. ES Sahel 17 8 5 2 1 12 4 +8

7. Espérance ST 16 6 5 1 0 12 2 +10

8. CS Chebba 11 10 3 2 5 10 14 -4

-. CA Bizertin 11 11 3 2 6 11 19 -8

10. AS Soliman 10 10 3 1 6 13 15 -2

11. JS Kairouan 9 11 3 0 8 8 18 -10

12. ES Metlaoui 6 10 1 3 6 4 11 -7

-. CS Hammam-Lif 6 11 1 3 7 8 19 -19

14. US Tataouine 5 11 1 2 8 3 13 -10

NB: Le match Espérance ST-US Monastir sera désigné ultérieurement