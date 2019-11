Ligue 1 (10e journée) : Le C.Africain sur le podium, premier succès de l’ES Metlaoui

Le Club Africain est montré provisoirement sur le podium grâce à sa victoire face à l’AS Soliman (2-0), tandis que l’ES Metlaoui a signé son premier sccès de la saison, samedi dans les deux matches avancés de la 10e journée de la Ligue 1 du football professionnel qui se poursuivra dimanche.

A Radès, les protégés de Lassaad Dridi ont décroché leur 8e succès de la saison grâce à deux réalisations de Yassine Chammakhi (57) et Bassirou Compaore (68). Une victoire qui leur permet de se hisser à la 3e place du classement avec 18 points à 3 longueurs des deux co-leaders, mais qui reste provisoire en attendant le match de l’US Ben Guerdane (16 points) qui se rend dimanche au Bardo, et celui de l’Espérance, actuellement engagée en Ligue des champions, qui se déplacera chez le CS Chebba, ultérieurement.

Les promus de l’AS Soliman restent eux coincés à la 10e positition (7 points) et risquent de s’enfoncer davantage, dimanche, après le match qui opposera ses deux poursuivants, le CS Hammam-lif et la JS Kairouan (6 points chacun).

Dans l’autre match programmé samedi, l’ES Metlaoui a finalement retrouvé le goût de la victoire grâce à son premier succès de la saison face à l’US Tataouine (1-0).

Un seul but de Imed Meniaoui (16 sp) a permis à l’équipe de Metlaoui de prendre une bouffée d’oxygène sans pour autant quitter l’avant-dernière place, avec à trois longueurs d’avance sur son adversaire du jour, toujours lanterne rouge.

Samedi 30 novembre

A Mdhilla :

ES Metlaoui – US Tataouine 1-0

Buts:

ES Metlaoui : Imed Meniaoui (16 sp)

A Radès :

Club Africain – AS Soliman 2-0

Buts:

C.Africain : Yassine Chammakhi (57), Bassirou Compaore (68)

Dimanche 1er décembre

Au Bardo :

S.Tunisien – US Ben Guerdane

A Monastir :

US Monastir – CA Bizertin

A Hammam-lif :

CS Hammam-lif – JS Kairouan

NB : Les matches CS Chebba-Espérance de Tunis et Etoile du Sahel-CS Sfaxien sont reportés à une date ultérieure.

Classement PTS J G N P Bp BC DIF

1. US Monastir 21 9 6 3 0 15 5 +10

-. CS Sfaxien 21 9 7 0 2 13 8 +5

3. Club Africain 18 9 8 0 1 16 1 +15

4. Espérance ST 16 6 5 1 0 12 2 +10

-. US Ben Guerdane 16 9 5 1 3 12 11 +1

6. ES Sahel 14 7 4 2 1 8 4 +4

-. Stade Tunisien 14 9 4 2 3 8 7 +1

8. CS Chebbien 11 9 3 2 4 8 10 -2

9. CA Bizertin 10 9 3 1 5 10 16 -6

10. AS Soliman 7 9 2 1 6 9 13 -4

11. CS Hammam-Lif 6 9 1 3 5 7 13 -6

-. JS Kairouan 6 9 2 0 7 6 16 -10

13. ES Metlaoui 5 9 1 2 6 3 10 -7

14. US Tataouine 2 10 0 2 8 2 13 -12