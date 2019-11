Tunisie : Inauguration du centre de référence de la petite enfance à El Omran

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’enfance et des séniors, Naziha Laabidi et la représentante du bureau du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) à Tunis, Lila Peters, ont inauguré, vendredi, le centre de référence de la petite enfance à El Omran à Tunis marquant, ainsi, le démarrage effectif de ses activités

Réalisé moyennant des investissements de 600 mille dinars, le centre est composé d’un jardin d’enfants pilote qui accueille actuellement 120 enfants âgés de 3 à 6 ans, en particulier des enfants à besoins spécifique.

Le centre couvre une superficie de 1 600 mètres carrés et comprend des salles de classe, une unité de formation pour les éducateurs de la petite enfance et une unité de recherche et de conception des guides pédagogiques et des référentiels.

L’établissement offrira, en outre, des séances d’éducation parentale au profit des parents.

Asmaa Matoussi Hidri, chargée du suivi de ce projet et directrice de l’animation sociale, de l’éducation et des loisirs au ministère de la Femme, a déclaré à la TAP que la création de ce centre s’insère dans la stratégie multisectorielle pour le développement de la petite enfance (2017-2025) et dans le cadre de la coopération avec l’UNICEF.

Il a été réalisé avec l’appui de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) et l’Union européenne.

Le centre vise à promouvoir la qualité de l’éducation préscolaire et les programmes pédagogiques destinés aux enfants de cet âge pour qu’ils soient conformes aux normes internationales. Il s’agit, en outre, de développer un modèle de services en éducation de la petite enfance réplicable dans les régions cibles.

Pour sa part, la représentante du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en Tunisie, Lila Peters a déclaré que la création de ce centre est le fruit d’un partenariat et d’une coopération qui a duré quatre années entre plusieurs parties (ministères, société civile, secteur privé et partenaires techniques et financiers de l’UNICEF).

De son côté, la ministre de la Femme s’est félicité de la création d’un jardin d’enfants pilote au profit des enfants issus de familles nécessiteuses pour leur permettre de bénéficier de services éducatifs de qualité à des prix abordables, soulignant que le ministère examine la possibilité de généraliser cette expérience au reste de la République.