Après La Soukra, California Gym ouvre un nouveau club à Boumhel

Quelques mois après l’ouverture de California Gym Soukra, la première chaîne de clubs de fitness en Tunisie a ouvert, jeudi 21 novembre 2019, son 3ème club en 2019 à Boumhel.

S’étendant sur une superficie plus de 1 600 m2, California Gym Boumhel se compose de:

– Un plateau cardio équipé de machines Technogym.

– Un plateau musculation équipé de la gamme complète Matrix.

– 2 studios de cours collectifs.

– Un studio RPM équipé de plus de 40 vélos.

– Un studio Cross training.

– Une boutique et des vestiaires spacieux.

Le leader du fitness propose à son club CG Boumhel plus de 80 cours collectifs par semaine, de multiples concepts, qui s’adaptent à une clientèle aux attentes différentes.

California Gym Boumhel est ouvert 7 jours/7, de 7h à 21h30 en semaine, et de 8h à 18h les weekends, ce qui offre une large plage horaire pour la clientèle

Cette nouvelle ouverture s’inscrit dans la continuité du «Land of Fitness», positionnement adopté par California Gym depuis décembre 2017. En effet, celle-ci ne se veut plus simplement une chaîne de clubs de fitness, elle a surtout pour vocation de faciliter la vie aux personnes désireuses de s’entraîner où elles veulent, au gré de leurs envies ou de leurs contraintes quotidiennes, et ce dans un territoire «land» qui n’aurait plus aucune frontière pour elles.

En effet, avec leur « Pass », les adhérents ont désormais un accès illimité à 9 clubs, dont 8 à Tunis (La Marsa, Ennasr, Lac 1, Centre Urbain Nord, Mall, Bardo, Boumhel, La Soukra) et 1 club à Sousse.