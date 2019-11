Des passages nuageux seront plus abondants sur le nord avec pluies temporairement orageuses et seront localement intenses sur l’extrême-nord.

Vent de secteur Ouest fort près des côtes et modéré à assez fort à l’intérieur du pays.

Mer forte.

Températures en baisse et les maximales seront comprises entre 12 et 16°C dans le nord et les régions ouest, de l’ordre de 10°C sur les hauteurs et entre 14 et 18°C dans le reste du pays.