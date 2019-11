6ème édition de la Job Fair de la MSB-MedTech

Cette année la Co-Création était à l’honneur lors de la 6ième édition la Job Fair qui a eu lieu le 5 novembre 2019 à la South Mediterranean University SMU, le campus des deux écoles de la MSB-MedTech. Cet événement a été organisé en collaboration avec la Fondation SMU -SMU Alumni Association-, le nouveau partenaire finlandais Demola et la radio Express FM.

Organisée sous le thème de la Co-Création, cette édition a regroupé 437 participants dont des diplômés et des étudiants de la SMU ainsi que d’autres institutions universitaires étatiques et privées, et plus de 20 entreprises de différents secteurs économiques venues offrir de nouvelles opportunités de carrières et de possibilités de stages telles que EY, Délice Danone, Mantu, 3S, RBK, ODDO BHF, Talents By Tayara, Monoprix, Aziza, Force Management, Promofood, BIAT, Mazars, Grant Thorton, SIALA Group, Adecco, Bee, Bacosport Group, Golden Yasmin Hotels et la Société Tunisienne de Verrerie.

Cette 6ème édition s’est démarquée par la présence de plusieurs personnalités dont Mr le Ministre de l’industrie et des PME, Slim Feriani. Invité de Wassim Belarbi, pendant son émission Expresso, dont le studio de la radio Express FM s’est délocalisé pour la journée au campus de la SMU, le ministre s’est exprimé sur la thématique de co-création en soulignant que la spécificité de l’écosystème tunisien nécessite une forte coopération de toutes les parties prenantes pour atteindre l’objectif de création de valeur sociale et économique.

Pr Mahmoud Triki, président-fondateur de la SMU, a mis l’accent dans son intervention sur la nécessité d’ouverture sur le monde de l’entreprise. Selon lui, «la rapidité des changements que nous vivons aujourd’hui impose à l’Université de s’ouvrir de plus en plus sur le monde de l’entreprise à travers des formations en alternance, des stages, des visites d’entreprises mais ce n’est pas suffisant…».

Une conférence-débat a clôturé cette journée. Ont pris part à ces discussions entre autres le ministre de l’Industrie et des PME et le PDG de Demola Global Oy.

La Job Fair s’est achevée par un workshop organisé en collaboration avec la SMU Alumni Association sous le thème de « Mentors/Mentees » qui visait à mettre en place le Codesign de carrière des étudiants SMU (MB-MedTech) avec la collaboration des SMU Alumni.

A propos de la SMU (MSB-MedTech-LCI)

La South Mediterranean University (SMU) est le premier pôle d’excellence académique anglophone en Tunisie offrant des programmes de Licence, d’Ingénierie, de Masters, de langues ainsi que des séminaires de perfectionnement de cadres en exercice.

Etablie en 2002 par l’organisation d’un Executive MBA pour dirigeants d’entreprises, la SMU a introduit graduellement d’autres programmes en management via son école de gestion (MSB). Elle a ouvert en 2014 son école d’ingénieurs (Mediterranean Institute of Technology – MedTech) et son Institut des Langues et des Cultures (LCI). L’objectif de cette pluridisciplinarité est la formation d’entrepreneurs visionnaires aptes à réussir dans une économie mondialisée.