Mouled : Affluence record à Kairouan

La capitale des Aghlabides connait vendredi soir, la nuit de célébration de l’anniversaire du Prophète, une affluence de centaines de milliers de visiteurs venus de l’intérieur du pays et des pays voisins pour participer à cet évènement cher aux cœurs des musulmans, au milieu d’une grande activité touristique et d’un important dispositif de sécurité.

La ville de Kairouan s’est parée de ses plus atours dans diverses rues, avenues et places, agrémentés par la fontaine à l’entrée de la ville.

Les chants religieux glorifiant le prophète résonnaient dans toutes les mosquées alors que la ville connait un grand mouvement commercial et économique, marqué par l’organisation d’une foire commerciale et agricole ainsi qu’une exposition des produits de l’artisanat.

Les vitrines des locaux commerciaux exposaient dans leurs façades les ustensiles en cuivre et des produits textiles de laine et divers objets artisanaux traditionnels en cuivre, des vêtements pour femmes et des bijoux, le cuivre forgé et une variété de gâteaux traditionnels, tels que le Makroudh, spécialité de la région, alors que les maisons, les Zaouiya ouvraient leurs portes pour recevoir les visiteurs en grand nombre.

Arrivés dans la matinée de plusieurs régions du pays, les visiteurs ont exprimé leur fierté de participer avec les habitants de Kairouan aux célébrations de l’anniversaire du Prophète et leur intention de découvrir les produits traditionnels de la région, le patrimoine culturel de la ville, en particulier ses monuments historiques et son atmosphère de fête.

D’autre part, un certain nombre de visiteurs ont décidé de passer la nuit dans le sanctuaire d’Abou Zama al-Balawi, certains autres préférant visiter les différentes artères de Kairouan pour découvrir les monuments, voir les expositions et assister aux spectacles musicaux, les représentations de chant soufi, les marchés autour du sanctuaire et les foires commerciales organisées sur la place Awlad Farhan.

Le gouverneur de Kairouan, Mohamed Bourguiba, a déclaré à l’agence TAP que la préparation de la célébration de l’anniversaire du prophète avait été lancée il y a plusieurs mois et que la coordination entre les différents ministères a permis de concocter un programme riche pour célébrer cet événement religieux et bien accueillir près d’un million de visiteurs dans la ville de Kairouan.

Il a affirmé que les célébrations cette année ont été marquées par la première visite du président de la République Kais Saied, depuis son investiture, pour présider la commémoration de la naissance du prophète Mohamed dans la mosquée Okba Ibn Nafa, en présence d’un certain nombre de membres du gouvernement et d’ambassadeurs de pays arabes et islamiques, partis et organisations nationales.