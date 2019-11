L’Espérance Sportive de Tunis a concédé le nul (1-1) devant la formation marocaine de l’Olympique club de Safi, en match aller des huitièmes de finale de la coupe Mohamed VI des clubs champions de football, disputé dimanche soir au stade de la Marche verte à Salé.

Les sang et or ont pris l’avantage à la 33′ par Hamdou Houni et le but de l’égalisation a été inscrit par Mohamed El Morabti à la 85′.

Le match retour aura lieu le 23 novembre courant au stade olympique de Radès.