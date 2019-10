Tunisie : entretien entre Kaïs Saïed et Youssef Chahed

La situation générale dans le pays et les problèmes économiques et sociaux, ont été au centre de l’entretien vendredi soir entre le président de la république Kaïs Saïed et le chef du gouvernement Youssef Chahed, rapporte un communiqué de la présidence de la république.

Le chef de l’Etat a mis l’accent à cette occasion sur “l’impératif de l’unité nationale et le redoublement d’efforts qu’impose la nouvelle phase en Tunisie, ainsi qu’une attention accrue à la recherche de programmes efficaces répondant aux aspirations de notre peuple au travail et à la dignité nationale”.

Dans une déclaration à la presse, le chef du gouvernement a indiqué de son côté qu’il a réitéré ses félicitations au président de la république et l’a informé du contenu des réunions et entretiens qu’il avait eus lors de sa participation au récent sommet Russie-Afrique de Sotchi (Russie) et des perspectives prometteuses des relations économiques russo-africaines, ainsi qu’au niveau bilatéral entre la Tunisie et la Russie, précise le communiqué.

“J’ai présenté au chef de l’Etat les principaux indicateurs économiques actuels et les futurs programmes sociaux du gouvernement et examiné également avec lui la situation en matière de sécurité dans le pays”, a-t-il ajouté.