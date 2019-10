Formation gratuite en développement web & mobile

Avec le soutien de la Fondation Société Générale et la Région Ile de France, Simplon Tunisie lance l’appel à candidature pour sa deuxième promotion de futurs Développeurs.se Web & Mobile au coeur du centre ville de Tunis, à Le15. La formation commencera en Janvier 2020 pour une durée de 7 Mois.

Une formation intensive & gratuite :

Simplon Tunis est une fabrique digitale inclusive, visant à former les individus éloignés du marché de l’emploi, et contribuer ainsi au développement d’un capital humain qualifié et l’inclusion d’un public éloigné de l’emploi.

Nos formations sont entièrement gratuites , professionnalisantes , intensives et ne nécessitent aucun pré-requis technique , juste une bonne dose de motivation ! Elles sont destinées en priorité à des publics encore peu représentés dans le numérique : les femmes, les non-diplômés mais aussi à des personnes en reconversion professionnelle.

La formation se déroule de manière intensive et immersive, en 7 mois , avec une pédagogie innovante fondée à 80% sur le “learning by doing” (pratique par projets), le “peer-programming” (programmation par les pairs, en binôme) et le “learning by teaching” (mise en situation de formation).

Après 7 mois de formation, les Simplonien.ne.s pourront prétendre à des postes de :

Développeur.se Logiciel

Développeur.se web & mobile

Développeur.se Nouvelles Technologies

ne de développement.

Comment candidater à la formation?

Les inscriptions se feront en ligne,sur les différentes plateformes de Simplon Tunisie ( Page Facebook,LinkedIn, Instagram et Twitter ) , du 15 Octobre au 15 Décembre , pour une pré-rentrée prévue le 6 Janvier .

Pour répondre aux questions des candidat.es, trois réunions d’information collectives auront lieu dans les locaux de Le15 au 15 Avenue de Carthage, centre-ville de Tunis les:

● Vendredi 1 Novembre