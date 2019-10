Tunisie – Alerte météo : Pluies temporairement orageuses et en quantités localement importantes

La situation météorologique sera caractérisée, à partir de cet après midi, par des pluies temporairement orageuses sur les régions ouest qui intéresseront progressivement le reste du pays, alerte, mercredi, l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ces pluies seront intenses et en quantités localement importantes en cours de nuit et durant la journée de demain Jeudi 24 octobre sur le nord et la région du Sahel avec des quantités entre 30 et 50 mm, atteignant localement 80mm avec des chutes de grêle et des coups de foudre localisés.

Le vent sera fort près des côtes, sur les hauteurs et temporairement sous orages et dépassant 90 km/h par rafales.

Les température seront en baisse sensible notamment durant la journée du jeudi 24 Octobre 2019.