La problématique du stade du 15 octobre à Bizerte sur la voie de règlement

Le président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wadi Jari, a déclaré lors d’une visite de travail mercredi dans le gouvernorat de Bizerte que la problématique du stade du 15 octobre était en voie de résolution grâce à l’utilisation du gazon hybride pour la première fois en Tunisie, une expérience qui devrait être étendue à quatre autres stades.

Il a précisé que la FTF veillera à allouer une rallonge de 20 mille dinars pour achever les travaux du stade de Zarzouna, et s’engagera également à accorder une subvention financière exceptionnelle aux associations Maali Sejnene et Ahly Matri ainsi que le renouvellement du gazon du stade Azaiz Jaballah.

Le président de la fédération tunisienne a tenu une séance de travail avec le gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider, au cours de laquelle il a abordé les préoccupations les plus courantes au plan sportif et de la jeunesse, ainsi que l’état des installations sportives et les projets participatifs qui seront entrepris par la FTF en coordination avec le ministère de tutelle et les autorités régionales.

Lors de cette visite, le président de la FTF a visité le complexe de Nador qu’elle devrait parrainée dans le cadre d’un partenariat ou d’une acquisition entre elle et le ministère de la Jeunesse et des Sports et le reste des départements centraux et interrégionaux pour être transformer en centre de stages à l’instar des centre de Ain Drahem et Borj Cedria.

Lors d’une séance de travail tenue la semaine dernière, en présence de la ministère de la Jeunesse et des Sports, Sonia Becheikh, il a été convenu de doter le stade 15 octobre de Bizerte doté d’une pelouse hybride 2 pour un cout total de 1,5 million de dinars, sur un total de quatre stades programmés pour en être dotés, rappelle-t-on.

Pour sa part, le gouverneur de Bizerte a déclaré que les autorités régionales avaient organisé une séance de travail au siège du gouvernorat et avaient défini une feuille de route pour compléter le dossier administratif en constituant un comité régional technique et administratif portant sur le renouvellement du gazon du stade 15 octobre.

Il a noté que parallèlement à l’élaboration d’une feuille de route pour règler la question de la pelouse du stade, le comité a également travaillé en coordination avec diverses parties pour améliorer la fonctionnalité de diverses installations de football et de sport en général et attribuer des certificats d’homologation pour organiser les matches après avoir mené à bien les engagements nécessaires et mis en œuvre les réformes requises qui toucheront également les stades de Alia, Menzel Abderrahmane, le terrain annexe de Menzel Bourguiba et la salle Ras El Jebal, outre les installations à Zarzouna, Mateur et la salle Fatnassi.