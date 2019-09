Sfax – Législatives : Priorité à la ” lutte contre la corruption et la pauvreté ” (Ghannouchi)

Le président du mouvement Ennahdha, Rached Gannouchi, souligne samedi soir, lors d’un meeting de campagne des législatives, à Sfax, que la lutte contre la corruption et la pauvreté sont les deux priorités d’Ennahdha, pour la prochaine étape.

Une instance nationale pour la Zaket sera créée et décrétée par une loi, si le parti l’emporte, dans les élections législatives du 6 octobre 2019, promet Ghannouchi. Ce projet devra réduire le fossé entre riches et pauvres et contribuer à impulser l’économie et la solidarité sociale, précise-t-il.

Le premier tour de l’élection présidentielle du 15 septembre a démontré que le peuple tunisien aspirait à un changement, fait remarquer le président du mouvement Ennahdha. Il exprime la crainte de voir les législatives aboutir à l’élection de gens étrangers à la révolution ou à ce qu’il qualifie d’ ” inconnu “, notamment, en présence d’un grand nombre de listes indépendantes.

Pour leur part, les têtes de listes d’Ennahdha dans les circonscriptions de Sfax 1 et 2, Fethi Ayadi et Fayçal Derbal, se disent confiants en la victoire, dans les prochaines élections législatives.

Pour Fayçal Derbal (tête de liste à Sfax 2), la relance tant attendue par les différentes délégations du gouvernorat et l’amélioration des indicateurs socio-économiques ne peuvent être réalisées qu’après l’assainissement de l’économie nationale, ce pourquoi il a rejoint la liste du mouvement Ennahdha, dit-il.

Fethi Ayadi (tête de liste à Sfax 1) souligne, de son côté, que le mouvement est déterminé à parachever le processus de la révolution, instaurer la justice, miser sur les jeunes et réaliser les objectifs du gouvernorat de Sfax et les aspirations de ses habitants dans tous les domaines et dans tous les secteurs.