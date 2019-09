Médenine-Législatives : Campagnes intenses durant le week-end

Les activités de la campagne électorale, dans la circonscription de Médenine, se sont intensifiées, ce week-end, à une semaine des législatives du 6 octobre 2019.

L’Instance régionale indépendante pour les élections (IRIE) annonce 66 activités, pour ce samedi, entre tractage, installation de tentes de propagande et contact avec les citoyens dans les marchés hebdomadaires à Médenine, Ben Guerdane et El May à Djerba Midoun.

Ces activités se concentrent dans 19 listes, en majorité des partis à l’instar du Mouvement Ennahdha, Tahya Tounes, Al Badil Ettounsi et Courant démocrate, en plus des listes indépendantes “El Wifak”, la “Réforme”, et de coalition “Al Watan Al Jadid” qui a pu, ce samedi, afficher son programme après avoir obtenu le visa de l’IRIE. La liste n’avait pas mentionné les noms des colistiers dans l’affiche, comme l’exige la loi électorale.

Mongi Lassoued, tête de liste, se félicite de l’intensification des activités d’” Al Watan Al Jadid ” dont ses membres ont multiplié les contacts avec les citoyens dans les quartiers populaires et les villages dans les zones reculées, outre les tournées dans les marchés hebdomadaires, l’organisation de cafés politiques et l’installation de tentes. Le programme de cette liste s’articule autour de l’intensification du développement ET le déblocage des projets en suspens dont la ligne ferroviaire, la faculté de médecine, la mise à niveau du post-frontière de Ras Jedir et la zone franche de Ben Guerdane.

Ce dernier point constitue aussi l’un des principaux objectifs du programme de la liste de coalition ” Union démocratique sociale ” qui a choisi Sidi Makhlouf pour distribuer son manifeste électoral et présenter son programme aux citoyens.

D’autres projets bloqués sont, également, évoqués dans ce programme dont la zone industrielle à Zarzis. Les candidats de cette liste présidée par Fethi Jamaa, proposent, aussi, la création d’un pôle de santé, un collège pilote dans chaque délégation, la maintenance du port de pêche, la gestion des déchets à Djerba, le développement du transport public et la protection de Médenine contre les inondations.