Tunisie : Ennahda reconnait les résultats du premier tour de la présidentielle

Le bureau exécutif du mouvement Ennahdha a présenté ses “chaleureuses félicitations” aux vainqueurs du premier tour de la présidentielle Kais Saïd et Nabil Karoui, tout en espérant que le deuxième tour se déroule dans la “même atmosphère positive” que celle du premier tour.

A l’issue d’une réunion tenue hier sous la présidence de Rached Ghannouchi, consacrée à l’examen des résultats du premier tour du scrutin présidentiel, le bureau exécutif s’est également félicité du résultat obtenu par le candidat du mouvement Abdelfattah Mourou.

” Le mouvement est fier du militantisme, de la persévérance et de la capacité à communiquer avec les différentes catégories sociales dont a fait preuve Mourou tout au long de la campagne électorale “, lit-on dans la déclaration du bureau exécutif rendue publique mardi.

Ennahdha a fait observer que les résultats du scrutin présidentiel feront l’objet d’un examen approfondi à tous les niveaux, précisant que le mouvement va étudier de près les messages émis tant à l’intérieur qu’a l’extérieur du pays de manière à garantir la représentativité d’Ennahdha de la plus large frange sociale de Tunisiens.

Le bureau exécutif a appelé tous les militants d’Ennahdha à tout mettre en œuvre pour “faire réussir les législatives et obtenir les meilleurs résultats et à veiller à dissiper les doutes des Tunisiens quant au risque de la fragmentation parlementaire ou encore de l’incapacité à former un gouvernement fort, cohérent et stable garantissant la sécurité et la stabilité des Tunisiens et des Tunisiennes”.