Elections 2019 : La liste des inscrits au registre électoral est défintive

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a indiqué que la liste des électeurs inscrits pour les législatives et présidentielle 2019 est définitive.

L’ISIE ne peut désormais ni accepter de nouvelles demandes d’inscription, ni des demandes de changement de centres de vote, lit-on dans un communiqué publié mardi.

Elle précise que le centre d’appel 1814 est uniquement chargé de répondre aux interrogations des citoyens et non aux demandes d’inscription. L’ISIE rappelle que les élections législatives se dérouleront le 6 octobre 2019 en Tunisie et les 4, 5 et 6 à l’étranger.

Le deuxième tour de la présidentielle se tiendra au plus tard quinze jours après l’annonce des résultats définitifs du premier tour des élections.