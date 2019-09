Présidentielle 2019 : Mourou “pas au courant des négociations” menées par Ennahdha pour convaincre trois candidats de se retirer à son avantage

Abdel Fattah Mourou, candidat d’Ennahdha à la présidentielle anticipée a nié être au courant des négociations menées par le mouvement pour convaincre les candidats Hamadi Jebali, Moncef Marzouki et Seif Eddine Makhlouf de se retirer de la course à la présidence au profit du candidat Ennahda.

Selon certains organes de presse, le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a appelé jeudi les candidats Hammadi Jebali, Moncef Marzouki et Seifeddine Makhlouf à se retirer de la course au profit de Abdelfattah Mourou, ont rapporté des organes de presse.

“Makhlouf et Jebali ont les mêmes bases que Mourou et leurs candidatures portent préjudice à Ennahdha et à la révolution d’autant qu’ils n’ont pas de partis puissants” pour les soutenir.

Mourou a déclaré à la presse en marge d’un meeting électoral jeudi soir à Sousse que tous les candidats à la présidence se rendent compte que “leur intérêt exige de rester dans la course à la présidence”.

Il a estimé d’autre part qu'”il n’y a pas de sens pour la présidence sans lutter contre la corruption, restituer les droits et faire face à ceux qui veulent remettre en question les acquis de la révolution”, soulignant que le dédommagement des martyrs de la révolution et des blessés, parachever le processus de la justice et faire profiter le peuple de toutes les richesses nationales est au cœur de la révolution”.

Il a relevé que le Président de la République, grâce aux pouvoirs que lui confère la Constitution et notamment pour assurer la sécurité intérieure et extérieure du pays, peut “traiter les problèmes de sécurité fondamentaux et proposer des initiatives pour développer de nouvelles solutions de sécurité permettant de lutter contre la criminalité et de faire respecter la loi avec la rigueur requise”.

Le candidat d’Ennahdha a souligné que son programme électoral tend, conformément aux pouvoirs conférés au président de l’Etat, “à permettre à la Tunisie d’évoluer dans son environnement naturel et s’ouvrir aux cinq pays de l’Afrique du Nord, puis pour diversifier et développer les relations historiques avec l’Europe à un même pied d’égalité et sans tutelle”.

Abdelfattah Mourou a également appelé à l’unité nationale, soulignant que le président élu devrait “être libéré de toute considération régionale, factionnelle et partisane dès le début de son mandat afin de s’atteler au renforcement de la sécurité et la stabilité et d’attirer les investissements”.