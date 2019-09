M. Mehdi Jomâa à Mahdia : « Je suis le plus apte à diriger le pays et à mener des négociations avec tous les partenaires internationaux »

Dans le cadre de sa tournée électorale dans les gouvernorats du Sahel, et après sa visite dans plusieurs délégations du gouvernorat de Monastir, le président et candidat du parti Al BadilAttounsi aux élections présidentielles anticipées, M. Mehdi Jomâa, a présidé un important meeting à Mahdia en présence d’une grande foule qui a envahi la salle Al Sakifa.

Dans son discours, M. Jomâa a passé en revue devant l’assistance les grandes lignes de ses engagements envers les Tunisiens lors de la prochaine étape suivant les élections présidentielles, considérant que, de par ses expériences passées au sein de l’Etat et à l’échelle internationale, il est le plus apte pour la reconstruction du pays et mettre en avant un projet de sauvetage politique, économique et social, ainsi que la réalisation d’une réconciliation nationale globale.

M. Mehdi Jomâa a indiqué qu’il veillera à rassembler tous les Tunisiens autour d’un programme ambitieux pour la Tunisie répondant aux attentes des Tunisiens et des Tunisiennes et rompant avec le système d’échec qui a gouverné le pays ces cinq dernières années.

Et dans ce cadre, le candidat d’Al Badil s’est adressé aux électeurs afin qu’ils sanctionnent lors du vote ces partis qui leur ont promis monts et merveilles et ceux qui ne cessent d’user de ces « mensonges politiques » au nom de ce choix du consensus politique.

M. Jomâa a souligné que la prochaine étape exige une majorité politique moderniste capable d’appliquer les priorités qui s’imposent et entamer les réformes nécessaires, se considérant comme le plus apte à diriger cette majorité et à mener des négociations avec tous les partenaires et les instances monétaires au niveau international, sans qu’aucun responsable du Fond monétaire international ne vienne lui dicter les mesures et les décisions qui s’imposent pour le pays.