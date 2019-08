Tunisie : Les membres du corps diplomatique protestent contre les nominations politiques et partisanes

Plusieurs diplomates ont observé mercredi un mouvement de protestation à l’intérieur du ministère des Affaires étrangères avec port du brassard rouge, à l’appel du syndicat du corps diplomatique.

L’équipe de l’agence TAP a été empêché d’accéder aux locaux du ministère pour couvrir l’évènement.

Joint par la TAP, le porte-parole du syndicat Fayçal Naggez a mis en garde contre la multiplication des nominations partisanes et politiques dans le corps diplomatique. Il a fait observer que dans le dernier mouvement dont la liste n’a pas encore été publiée, plus de 10 pc des nominations sont de nature partisane et politique, alors que dans les expériences comparées, ce taux ne devrait pas dépasser les 5%.

Il aurait été plus judicieux d’annoncer le mouvement dans les délais impartis soit début août de chaque année, au lieu de proposer, en cette conjoncture de transition, des noms appartenant aux partis au pouvoir et proches des postes de prise de décision à la présidence du gouvernement et à la présidence de la République, a-t-il regretté.

Le syndicaliste a ajouté que les noms proposés ont suscité une grande indignation au sein du corps diplomatique, estimant que les candidats du ministère sont les plus méritants pour ces postes. Il a rappelé que la plupart d’entre eux travaille depuis plus de 20 ans au sein du département et occupent de hautes fonctions diplomatiques.

Lundi, le syndicat du corps diplomatique a publié une déclaration dans laquelle il appelle les diplomates à l’intérieur et à l’extérieur du pays ainsi que toutes les missions diplomatiques et consulaires à porter le brassard rouge ce mercredi, en protestation contre les nominations partisanes et politiques dans le corps diplomatique.

Le syndicat a affirmé être prêt à toute forme d’escalade, allant jusqu’à à l’exécution d’une grève ouverte au sein des missions diplomatiques et consulaires concernées par ces nominations.