Tunisie – Election présidentielle  : « Ceux qui m’ont attaqué ont renforcé ma détermination à briguer l’investiture suprême », déclare Zbidi

Comme annoncé auparavant et après mûre réflexion, Abdelkrim Zbidi, actuel ministre de la Défense, a décidé de se porter, ce mercredi 6 août 2019, candidat à la présidence de la République.

Zbidi a déclaré être convaincu qu’il pourrait jouer un rôle dans la réussite du processus de transition démocratique.

Lors de son passage à l’ISIE, il a tenu à préciser ce qui suit :

« Je me porte candidat en tant qu’indépendant et je me tiens à égale distance de tous les partis politiques, mon vœu est d’être le président de tous les Tunisiens, quelles que soient leurs appartenances et leurs orientations.

J’annonce officiellement ma démission de mon poste de ministre de la Défense nationale. Ma démission prendra effet dans les prochains jours, j’estime qu’il n’est pas éthique et encore moins moral d’user des ressources de l’Etat alors qu’on a décidé de briguer l’investiture suprême !

Les campagnes de délation et de dénigrement dont j’ai fait l’objet ces derniers temps n’ont fait que renforcer ma détermination à présenter ma candidature ».

Zbidi a déclaré que son programme sera annoncé dans le cadre de la campagne électorale et dans le respect des délais impartis par l’ISIE.