Tunisie : Tahya Tounes exhorte Youssef Chahed à se présenter à la présidentielle

L’organe politique du Mouvement Tahya Tounes, réuni samedi, a exhorté le président du mouvement et chef du gouvernement Youssef Chahef à se présenter à l’élection présidentielle anticipée, tout en convoquant le conseil national élargi du parti pour une session extraordinaire jeudi 8 août afin d’examiner cette question.

Le chef du parti, Youssef Chahed, a déclaré il y a deux jours dans une interview télévisée qu’il “avait déjà pris sa décision sur la question de sa candidature à l’élection présidentielle et qu’il l’annoncera dans les prochains jours”.

Pour sa part, le secrétaire général de Tahya Tounes, Slim Azzabi, avait déclaré auparavant que le parti désignera Chahed, âgé de 44 ans, comme candidat à la présidentielle prévue pour la mi-septembre et dont le dépôt des candidatures a été ouvert vendredi 2 août. Au terme du deuxième jour, 11 candidats à la présidentielle ont été inscrits.

Au sujet de la participation du parti aux élections législatives, qui se tiendront le 6 octobre, l’organe politique du Mouvement Tahya Tounes s’est félicité dans une déclaration rendue publique samedi, dont une une copie est parvenue à l’agence TAP, que le parti soit en lice dans toutes les circonscriptions (33 circonscriptions en Tunisie et à l’étranger).

Il a appelé à cet égard à “faire prévaloir les intérêts du parti à ce stade crucial”, appelant tous les candidats à “accélérer l’organisation des commissions électorales locales et régionales et à participer pleinement aux élections présidentielle et législatives”.

L’organe politique du parti a exprimé à cet égard son soutien à l’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE) et son engagement envers le calendrier électoral, malgré ses pressions, et a appelé à davantage de consultations avec les partis politiques et les organisations de la société civile afin de garantir le plus grand consensus national et réunir les conditions de succès des échéances électorales.

D’autre part, l’organe politique du parti, qui a examiné lors de sa réunion la situation générale dans le pays, notamment les échéances électorales à venir, a exprimé son “soutien total” au président de la République, Mohamed Ennaceur, à l’occasion de son accession à la présidence et de son soutien pour mener à bien sa mission pendant cette période de transition.

Il s’est également félicité du “respect des dispositions de la Constitution dans le processus de transition du pouvoir et du succès avec lequel les institutions de l’Etat ont organisé des obsèques dignes du défunt Président de la République, Béji Caid Essebsi, décédé le 25 juillet dernier, et de sa fierté de l’unité nationale affirmée par le peuple tunisien, ses partis et ses différentes organisations”.

Le parti Tahya Tounes qui a été créé il y a quelques mois a organisé début juin son congrès constitutif. Il compte au Parlement un bloc appelé “bloc de la coalition nationale” qui comprend 45 députés, le deuxième plus large groupe à l’Assemblée des Représentants du Peuple.