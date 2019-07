Le vice-ministre iranien des AE : “La passation souple du pouvoir en Tunisie a ébloui le monde”

Reçu lundi 29 juillet par le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, au siège du département, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères en charge des Affaires du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Reza Dehghani, a souligné que “la passation souple du pouvoir en Tunisie a ébloui le monde”. Elle a prouvé la solidité de l’édifice démocratique en Tunisie et le respect de la primauté de la loi et des institutions, a-t-il souligné selon un communiqué du ministère.

Le responsable iranien qui a conduit la délégation de son pays ayant participé à la cérémonie officielle des obsèques nationales du président Béji Caïd Essebsi, a renouvelé les condoléances de la République islamique d’Iran au peuple tunisien.

Il a considéré que la sagesse et la clairvoyance du défunt et sa longue expérience politique font que sa disparition soit une grande perte pour la Tunisie, pour la région et pour le monde arabe et musulman.

Pour sa part, Khemaies Jhinaoui a estimé que le président Caïd Essebsi a contribué au rayonnement de la Tunisie et au renforcement de ses relations avec son environnement arabe et régional et au niveau international à travers son attachement aux principes de la politique étrangère dont les fondements ont été édifiés par le leader Habib Bourguiba.

L’entretien a été également l’occasion de passer en revue les moyens de promouvoir les relations tuniso-iraniennes dans divers domaines et d’examiner plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun, lit-on de même source.

Les deux parties ont souligné l’importance de renforcer la concertation bilatérale sur l’ensemble de ces questions, en particulier dans la perspective du mandat de la Tunisie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU à partir de janvier 2020.