Tunisie – Régions : Poursuite du dépôt des candidatures aux législatives

Le dépôt des candidatures pour les élections législatives 2019 qui a commencé, lundi, se poursuit à un rythme régulier, à travers toutes les régions.

Voici le nombre de listes candidates déposées dans les diverses Instances régionales indépendantes pour les élections (IRIE):

Jusqu’à vendredi,

Gabès, 12 listes dont 7 partisanes, 3 indépendantes et 2 de coalition.

Béja, 16 listes dont 10 partisanes, 4 indépendantes et 2 de coalition

Manouba, 19 listes dont 9 partisanes, 8 indépendantes et 2 de coalition,

Jendouba, 18 listes dont 10 partisanes, 7 indépendantes et 1 de coalition

Gafsa, 25 listes dont 8 indépendantes, 3 de coalition et 14 partisanes,

A Sidi Bouzid, 34 listes dont 13 partisanes, 20 indépendantes, 1 de coalition

Jusqu’à jeudi :

A Kébili, 7 listes dont une liste indépendante et 6 partisantes,

Sousse, 8 listes dont 4 indépendantes, 3 partisanes, 1 de coalition,

Monastir, 15 listes dont 7 partisanes, 6 indépendantes, 2 de coalition,

Siliana, 13 listes dont 5 partisanes, 5 indépendantes et 3 de coalition,

Sfax I, 17 listes dont 8 partisanes, 1 de coalition et 8 indépendantes,

Sfax II, 18 listes dont 5 partisanes, 12 indépendantes et 1 de coalition,

Ben Arous, 13 listes dont 6 partisanes, 6 indépendantes et 1 de coalition.