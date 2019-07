Coupe arabe des clubs : Tirage au sort du tour préliminaire ce samedi

Le tirage au soir du tour préliminaire de la Coupe Arabe des Clubs “Mohamed VI”, sera effectué ce samedi, annonce l’Union Arabe de Football (UAFA).

Les clubs qui ont confirmé jusqu’à présent leur participation à la deuxième édition de la nouvelle version de la coupe arabe des clubs de 2020 sont: Ittihad Jeddah et Al Chabab (Arabie Saoduite), Al Arabi, Al Koweït et Al Salmia (Koweït), Al Wasl et Al Jazira (Emirats Arabes Unis), Al Dhafar et Al Nasr (Oman), Ittihad Alexandrie et Al Ismaily (Egypte), Al Moharrek (Bahrein), El Nejma el Aahd (Liban), Al Al Hilal et El Merrikh (Soudan), Al Jaiech (Syrie) et Al Chabab (Jordanie). L’UAFA devrait annoncer ultérieurement la participation des autres clubs.

A ce propos, une source de la fédération Tunisienne de football a indiqué à l’Agence TAP mercredi, que trois clubs tunisiens ont confirmé leur participation à la coupe arabe des clubs. Il s’agit de l’Espérance Sportive de Tunis, tenante du titre, l’Etoile du Sahel et le CA Bizertin précisant qu’ils devraient procéder d’ici peu à la signature de leur engagement officiel.

La première édition de cette fructueuse compétition rappelle-t-on, avait été remportée la saison dernière par l’Etoile du Sahel vainqueur en finale d’Al Hilal du soudan (2-1) empochant ainsi la somme de 6 millions de dollars (18 millions de dinars environ). Deux autres équipes tunisiennes CS Sfaxien et Club Africain, avaient également participé à ce tournoi.