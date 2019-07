Tunisie : L’Institut national de la météorologie appelle à la vigilance

L’Institut national de la météorologie (INM) a appelé, lundi 15 juillet, les estivants et les pêcheurs à faire preuve de vigilance, en raison de fortes rafales de vent atteignant 70 km/h qui rendent la mer agitée sur les côtes.

Dans un post publié sur sa page Facebook, l’INM souligne que toute activité maritime est interdite, y compris la baignade.

Par ailleurs, l’INM indique que les températures sont en baisse et atteindront les moyennes saisonnières. Les maximales seront comprises ainsi entre 30 et 34°C au nord et dans les régions côtières, entre 35 et 40°C ailleurs et atteignant 44°C, à l’extrême sud.

Les nuages seront plus abondants sur l’extrême nord, avec quelques pluies qui intéresseront localement le centre l’après-midi, accompagnées de cellules orageuses. avec possibilité de chute de grêle.