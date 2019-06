CAN 2019 (Algérie) : “Affronter la Tanzanie avec beaucoup de sérieux” (Belmadi)

CAN 2019 (Algérie)

L’entraîneur de la sélection algérienne de football, Djamel Belmadi, a affirmé samedi qu’il visait un parcours sans faute en phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019, à deux jours du match face à la Tanzanie, lundi au stade Al-Salam du Caire (20h00 HT), comptant pour la 3e et dernière journée (Gr. C).

“Nous allons aborder ce match avec beaucoup de sérieux. Certes, nous sommes déjà qualifiés, mais il faut éviter de verser dans l’euphorie”, a déclaré le coach algérien en conférence de presse tenue au stade Al-Salam.

Vainqueurs lors de leurs deux premiers matchs du tournoi, face respectivement au Kenya (2-0) et au Sénégal (1-0), les Verts aspirent à confirmer leur regain de forme devant les “Taifa stars”, virtuellement éliminés après deux défaites de rang. L’Algérie espère rééditer l’exploit réalisé lors de l’édition 1990 disputée à domicile avec trois succès de suite au premier tour.

Interrogé sur les éventuels changements qu’il compte apporter face aux Tanzaniens, Belmadi a refusé de dévoiler ses cartes : “Je n’ai pas trop d’habitude de dévoiler mes cartes. Depuis le début, nous avons eu un discours avec les joueurs, tout le monde est concerné : remplaçants ou titulaires. Chacun doit être prêt à jouer. Tout le monde a son importance, son mot à dire. Tous les joueurs doivent être à 100%”.

Dix mois après son arrivée à la tête du staff technique national, en remplacement de Rabah Madjer, Belmadi s’est réjoui de la progression des “Verts”, tout en refusant, encore une fois, d’endosser le costume d’un des favoris de cette 32e édition de CAN.

“Les choses se font par étapes, les digérer avec un minimum de temps. Les choses ont évolué d’une manière graduelle depuis 10 mois. Nous nous sommes qualifiés confortablement, avec notamment une belle victoire en déplacement face au Togo (4-1) et contre la Tunisie en amical à Blida (1-0). En football, on n’a pas beaucoup de temps. Dieu merci, les choses avancent

sûrement mais doucement. Nous avons envie de continuer à progresser, nous avons certes battu le Sénégal, mais d’autres choses nous manquent pour être mieux”.

Avant d’enchaîner : “Je ne me suis jamais caché. Dès mon arrivée au poste de sélectionneur (août 2018, ndlr) j’ai dit qu’il fallait d’abord se qualifier pour la phase finale, ce qui n’était pas évident. Nous sommes venus avec l’ambition de gagner. Des fois mes propos ont été mal interprétés. Nous sommes des compétiteurs, c’est valable pour tout le monde. C’est avec les matchs qu’on pourra nous situer et dire si on est favoris ou non”.

Avec 0 but encaissé lors des deux premiers matchs, Belmadi a salué la performance de ses joueurs, estimant que cela pourrait conduire à la victoire finale.

“Ne pas encaisser est une preuve de solidité qui peut nous emmener vers le trophée. S’il faut gagner 4-3 ou 5-4 et au final remporter le titre, je suis preneur. On n’a pas toujours été la meilleure défense. La solidité défensive d’une équipe est souvent synonyme de bons résultats. On a quelques petites certitudes”, a-t-il dit.

Enfin, le sélectionneur national a tenu à rassurer sur l’état de santé du milieu offensif Yacine Brahimi, victime d’une entorse à la cheville : “Brahimi a un petit souci de santé qui l’a empêché de s’entraîner et de jouer le match face au Sénégal. Il sera prêt pour la Tanzanie”.

Dans l’autre match de cette poule, le Sénégal et le Kenya, qui comptent chacun trois points, s’affrontent lundi au stade 30-Juin du Caire (20h00 HT), dans une “finale” pour décrocher la deuxième place qualificative aux 1/8 de finale et éviter les calculs des quatre meilleurs troisièmes.