Tunisie : Maya Ksouri répond au message de Boubaker Akecha

Dans une publication sur son compte Instagram, Maya Ksouri a tenu à répondre au message qui a été envoyé à Wassim Herissi suite à son sketch sur “l’oiseau rare” recherché par Rached Ghannouchi.
Elle explique qu’elle évite d’entrer dans les engrenages entre chroniqueurs et propriétaires de chaînes télévisées mais pour cette fois, elle veut faire une exception.
Ksouri met en évidence les déclarations de Boubaker Akecha qui prônait l’indépendance de la justice sur les ondes de Mosaïque Fm tout en empêchant ses chroniqueurs de parler de corruption.
La chroniqueuse d’Elhiwar Ettounsi dévoile, à travers son analyse, un double discours et appelle les instances concernées à prendre les bonnes dispositions contre le journaliste Akecha.
View this post on Instagram
انا وحدة من الناس عمري ما دخلت في العرك بين المنشطين والقنوات ونعتبرها تفاهات اما المرة هذي ننشر هالميساج الي بعثوا بوبكر بن عكاشة إلى وسيم ميقالو مباشرة أثر تمرير قناة الحوار لسكاتش هزلي يجمع بين الغنوشي والشاهد موضوعه العصفور النادر.. بخلاف التهديد المضمن بالميساج فانو اكثر حاجة خلاتني ننشر الميساج هي اني البارح نسمع في نفس البوبكر في ميدي شو يحكي على استقلال القضاء.. ويسكت في كرونيكوراتو الي يحكيو على الفساد المستشري في البلاد بجملة "القضاء القضاء القضاء".. عاد كيف نراو الي نفس الشخص متع استقلال القضاء يعرف القضاء اش بش يحكم و وقتاش على المواطنين فذلك شيء لعمري غريب عجيب والا هي نظرية جديدة في استقلال القضاء ما زلنا ما نعرفوهاش يكون بمقتضاها اي مجرد منشط تلفزي وراديوفوني قريب من دوائر الحكم يعرف مسبقا الأحكام التي سيتم ايقاعها على المواطنين ويكون فيها القضاء اذن تابع لدوائر الحكم الي يعرفهم بالمسبق باحكامو ويشاورهم فيها.(ولهنا نتصور القضاء لازمو ياخذ موقف ويقلنا الصحيح والغلط في كلام بوبكر) .. استقلالية الحق تعمل ستة و ستين كيف.. فما حل آخر وهو انو بوبكر بن عكاشة أصبح من الأنبياء ووقتها عيب عليكم تخبيوا علينا خبر كيما هذا.. مخ الهدرة هل نحن نحبوا نعيشوا في بلاد بوبكر يعرف فيها القاضي اش بش يحكم في أكتوبر؟؟ و على فرض الي هو معندوش المعلومة اما يهيب و حب جوست يخوفنا فهل نحن نحبوا نعيشوا في بلاد يهددوك فيها زملائك-اصدقائك- على أثر سكاتش هزلي تعدى في مشهد يذكر بأعتى الفاشيات وعلى خاطر خبزتهم مرة.؟؟ . فما فيلم ألماني يحكي على حاجة هكا وعلى أجواء موبوءة كيما هذي زمن ألمانيا الشرقية.. تفرجو فيه واسمو حياة الآخرين ( هذي كانت اللحظة الثقافية اللازمة بش نواصلوا نعتقدوا الي على الأرض ما يستحق الحياة) la vie des autres reloaded… Menaces de prison, indépendance de la justice et autres joyeusetés