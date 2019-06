Siliana : Un incendie dans un champ de cultures céréalières maitrisé

Les sapeurs pompiers de la protection civile du gouvernorat de Siliana ont réussi, avec le renfort des agents forestiers et plusieurs agriculteurs, à éteindre mardi soir un incendie ayant ravagé 33 hectares de cultures céréalières dans la localité d’Ouled Achour, délégation de Sidi Bourouis, située dans le gouvernorat de Siliana, apprend le correspondant de l’agence TAP auprès du directeur régional de la protection civile, le Colonel Major Adel Laabidi.

“Les causes de l’incendie étaient toujours inconnues et la Direction régionale de la protection civile et de la gestion des forêts du commissariat régional de l’agriculture ont mobilisé quatre engins de lutte contre les incendies et trois camions alors que 12 tracteurs ont été apportés par un groupe d’agriculteurs dans la région pour empêcher la propagation des feux dans les fermes voisines”, a-t-il précisé.

Le Colonel Major Adel Laabidi a indiqué que 600 ha de cultures céréalières on été sauvés ainsi que et 3 maisons.