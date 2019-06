Tunisie : Réunion du ministre de l’Intérieur avec les membres de la commission de lutte contre les catastrophes

Le ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati, a appelé les membres de la Commission nationale permanente de lutte contre les catastrophes naturelles, de prévention et d’organisation des secours et ses structures régionales à rester prêts à intervenir en cas de besoin et à user de tous les moyens, humains et matériels, à cette fin.

Lors de la réunion de la commission, mardi, au siège du ministère, Hichem Fourati a souligné l’importance du rôle d’information et de sensibilisation aux incendies, notamment pour les habitants des zones forestières et des régions montagneuses.

A l’ordre du jour de cette réunion figurent, aussi, l’évaluation des résultats de la saison estivale écoulée, les préparatifs et programmes prévus cette saison, issus des travaux des commissions régionales réunies fin mai dernier ainsi que les moyens de renforcer la coordination entre les membres de la commission nationale et ceux des commissions régionales afin de sécuriser la saison estivale 2019.

Plusieurs incendies se sont, récemment, déclarés en concomitance avec la hausse des températures, détruisant plusieurs hectares de zones agricoles et forestières dans différentes régions.