Tunisie : Khemaies Jhinaoui en visite de travail à New York du 7 au 11 juin 2019

Le ministre des affaires étrangère, Khemaies Jhinaoui, effectuera, du 7 au 11 juin 2019, une visite de travail à New York, en prévision de l’élection, le 7 juin prochain, par l’Assemblée générale des Nations Unies, des membres non permanents au Conseil de sécurité, dont la Tunisie, pour le mandat 2020-2021.

Selon un communiqué du département, le ministre des Affaires étrangères aura, lors de cette visite, une série d’entretiens avec de hauts responsables onusiens, ainsi qu’avec des représentants des pays membres permanents au conseil de sécurité.

Ces entretiens seront l’occasion de faire connaître les priorités de la Tunisie, lors de son mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s’agit de réaffirmer l’engagement de la Tunisie à servir les questions internationales et de renforcer ses relations avec divers partenaires, afin de promouvoir une paix durable.

C’est, aussi, la prévention des conflits, la contribution au règlement pacifique des différends et le renforcement de la coordination au sein des organismes onusiens pour la lutte contre le terrorisme. Relever les nouveaux défis internationaux et renforcer la place de la femme et des jeunes dans les sociétés d’aujourd’hui sont, également, une priorité pour la Tunisie, lit-on de même source.

La Tunisie est la seule candidate au siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies dans la région de l’Afrique du Nord pour la période 2020-2021. Sa candidature a été soutenue par l’Union africaine en juillet 2018 et par la Ligue des Etats arabes depuis 2014.

La Tunisie avait déjà rejoint le Conseil de sécurité en tant que membre non permanent à trois reprises, au cours des périodes 1959-1960, 1980-1981 et 2000-2001, selon le site officiel des Nations Unies. Le Conseil de sécurité est composé de 10 membres élus et de 5 membres permanents (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Russie).