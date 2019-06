Tunisie : Chahed affirme la détermination des forces militaires et sécuritaires à réussir la saison estivale

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a affirmé, samedi, la promptitude des forces de sécurité et de l’armée nationale et leur détermination à faire réussir la saison touristique et à parer à toute menace terroriste.

Les forces armées et de sécurité font preuve de la plus grande vigilance, notamment sur les frontières, compte tenu de la situation tendue en Libye, a-t-il dit en marge de sa visite à localité d’El Bokri, à Sidi Thabet (Gouvernorat de l’Ariana).

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Youssef Chahed a salué les efforts déployés par les forces armées et de sécurité pour prévenir et combattre le terrorisme dans le souci de préserver la sécurité nationale, en particulier pendant durant le mois de Ramadan.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, relevé que “tous les indicateurs actuels montrent un début de saison touristique prometteuse et exceptionnelle, surtout après le franc succès enregistré par le pèlerinage juif de la Ghriba à Djerba et l’augmentation du nombre des réservations dans de nombreuses régions intérieures et côtières”, a-t-il indiqué.

Selon Chahed, le défi actuel consiste en la réussite des examens nationaux, le retour des Tunisiens établis à l’étranger et de la saison estivale en général, notamment au plan sécuritaire.

Les menaces terroristes, a-t-il ajouté, continuent de requérir une vigilance accrue de la part du gouvernement et des citoyens pour prévenir les dangers qui pourraient peser sur le pays.