Ligue des Champions d’Afrique – Espérance -Wydad : les entrainements des sang et or à huis clos

L’Espérance sportive de Tunis a effectué lundi soir une deuxième séance d’entrainement en préparation à la finale retour de la ligue des champions d’Afrique face au Wydad Casablanca, ce vendredi au Stade de Radès à partir de 22h00.

Au match aller joué vendredi dernier à Rabat les sang et or tenants du titre, ont laissé échapper la victoire. Alors qu’ils menaient 1-0 sur un but de Fousseni Coulibaly (44e) et évoluaient en supériorté, ils se sont fait surprendre à la 79e par Ibrahim Comara qui a égalisé pour le Wydad.

Après une journée de repos samedi, l’entraineur Mouine Chaabani a regroupé dimanche les joueurs pour préparer la manche retour mais il devra se passer de trois éléments clés, le gardien Moez Ben Cherifia, Chamseddine Dhaouadi et Ghailane Chaalali, tous les trois suspendus pour somme d’avertissement lors de la finale aller.

Pra ailleurs, le technicien Tunisien a décidé d’instaurer le huis clos pour les prochaines séances d’entrainement et ce à partir de mardi soir jusqu’à jeudi veille du match, afin que les joueurs puissent préparer ce rendez-vous décisif dans la plus grande concentration.

La confédération africaine de football (CAF) rappelle-t-on a désigné l’arbitre Gambien Bakary Gassama pour diriger la finale retour.

Cette désignation a été vivement contestée par le club tunisois qui a adressé une correspondance à la CAF dans laquelle il lui fait remarquer que l’arbitre n’a pas été neutre lors de la finale de 2017 en se montrant un peu trop en faveur du WAC devant Al-Ahly d’Egypte et lui rappelle également qu’il a privé cette saison l’Espérance d’un pénalty lors de la demi-finale aller à Radès contre le TP Mazembe (RD Congo).