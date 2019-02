Tunisie : Des personnalités nationales lancent une nouvelle initiative politique

Des personnalités nationales et des politiques ont lancé une nouvelle initiative baptisée ” rencontre nationale du Salut “. Elle reflète, selon eux, la volonté de s’associer autour d’un projet national agissant au service de l’intérêt collectif.

Selon la Charte constitutive de l’initiative, publiée sur les réseaux sociaux pour être signée par tous ceux qui désirent y adhérer, l’objectif consiste à se réunir autour d’un projet national faisant prévaloir l’intérêt collectif.

La charte comporte cinq points consistant en le changement du régime politique.

Le document insiste sur le besoin d’accorder la priorité à la lutte contre la corruption et le népotisme, combattre le terrorisme et défendre la souveraineté nationale.

Parmi les objectifs, figurent, également, la promotion de l’économie nationale à travers un modèle de développement actualisé basé sur l’investissement et la technologie du savoir ainsi que la consécration de l'”Etat social”.

Dans une déclaration vendredi à l’agence TAP, Mabrouk Korchid avocat et ancien ministre a indiqué qu’un groupe de personnalités ayant servi l’Etat et des politiques qui ont foi en l’indépendance de la décision politique de la Tunisie ont décidé de lancer cette initiative politique. Il a affirmé être un des participants à cette action et non son dirigeant.

Il a ajouté que le projet vise à sauver la Tunisie d’un processus qui a prouvé son échec à tous les niveaux, tenant à préciser que l’initiative “est ouverte à tous les patriotes qui désirent sauver le pays”.

Pour rappel, Samira Merai dissidente d’Afek Tounes avait déclaré la veille à une radio privée avoir rejoint “La Rencontre Nationale du Salut”.

Elle a explique que cette initiative regroupe, notamment, des dissidents de partis politiques et des personnalités nationales.