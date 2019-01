Tunisie – Crise du secondaire : Le ministre de l’éducation appelle l’UGTT à une séance de négociations

Dans une lettre adressée, vendredi, au secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), Nourredine Taboubi, le ministre de l’éducation, Hatem Ben Salem a invité le partenaire social à une séance de négociation le lundi 28 janvier courant à partir de 15 heures au siège du ministère.

Dans cette lettre dont une copie est parvenue à la TAP, le ministre a formé l’espoir de voir cette réunion donner un signal positif aux enseignants, aux élèves et aux familles tunisiennes.

“Partant de la conviction de l’importance de l’action commune qui permet de surmonter les difficultés et eu égard aux dangers qui menacent les collégiens et les lycéens qui se sont retrouvés dans la rue en raison de la perturbation des cours et de leur suspension dans certains établissements, outre les préoccupations des parents pour l’avenir de leurs enfants à cause du spectre de l’année blanche, il est de notre devoir d’agir en toute urgence et d’engager un dialogue sérieux et responsable permettant de parvenir à un accord qui satisfasse toutes les parties”, lit-on de même source.

Le ministre a ajouté que le sens de responsabilité qui anime toutes les parties et l’attachement à faire prévaloir l’intérêt supérieur des élèves permettront de trouver des solutions aux problèmes en suspens et ce dans les plus brefs délais afin de faire réussir l’année scolaire.